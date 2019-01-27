Merkez orta saha için Raphael Veiga ile anlaşan Fenerbahçe'ye kulübü Palmeiras'tan kötü bir sürpriz geldi. Brezilya basınına göre Palmeiras, başka kulüplerin de istediğini gerekçe göstererek fiyat artırdı. Haberde Fenerbahçe ile Palmeiras arasındaki pazarlığı devam ettiği de ifade edildi.
- Spor
- 27.01.2019
- Gazete
Veiga için kıran kırana pazarlık
Brezilya basını Palmeiras’ın Veiga için fiyat artırdığın ı yazdı. Haberde pazarlıkların devam ettiği de bildirildi
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