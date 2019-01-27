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için kıran kırana pazarlık

basını ’ın için fiyat artırdığın ı yazdı. pazarlıkların devam ettiği de bildirildi

Veiga için kıran kırana pazarlık
Merkez orta saha için Raphael Veiga ile anlaşan Fenerbahçe'ye kulübü Palmeiras'tan kötü bir sürpriz geldi. Brezilya basınına göre Palmeiras, başka kulüplerin de istediğini gerekçe göstererek fiyat artırdı. Fenerbahçe ile Palmeiras arasındaki pazarlığı devam ettiği de ifade edildi.

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