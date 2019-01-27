NBA Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Miami Heat potasına 29 sayı göndererek kariyer rekoru kırdı. Maçı Miami Heat 100-95 kazandı. Milwaukee Bucks ise sahasında Charlotte'u 108-99 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldı.
- Spor
- 27.01.2019
- Gazete
Cedi Osman’dan kariyer rekoru
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