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küme düşerse Moses gidecek!

1.5 yıllık imza atan ’ın sözleşmesine ‘Takım küme düşerse, tek taraflı fesih hakkı’ maddesi koydurduğu ortaya çıktı.



Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Victor Moses önceki gün 1.5 yıllık imza atmıştı... Nijeryalı yıldızın sözleşmesiyle ilgili şok bir detay gün yüzüne çıktı.

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