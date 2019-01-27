Cenk Tosun’un golü Everton’a yetmedi

İngiltere FA Cup 4. tur maçında Everton, deplasmanda Millwall'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun yedek başladığı karşılaşmada 65. dakikada oyuna dahil olurken, 72'de takımının 2. golünü kaydetti. Ancak Cenk'in golü Everton'a tur için yeterli olmadı.