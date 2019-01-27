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li futbolcuların hepsi korkak

Fenerbahçeli futbolcuların hepsi korkak
'nin eski başkanlarından , A Spor canlı yayınında Sarı-Lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Takımın halinin içler acısı olduğunu söyleyen Şen, "Fenerbahçeli futbolcuların hepsi korkak. Bu takıma lider oyuncu lazım. Kaliteli transferler yapılması şart" ifadeleri kullandı.

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