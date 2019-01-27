Teknik DirektörüGöztepe maçı sonrası gündemi sarsacak açıklamalar... 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılan Ozan Kabak'ın transferi hakkında konuşan Terim, "ihtiyacım olduğunu söyledim ama yönetim satma kararı aldı.YaO başka bir şeyi yapmayacağıma dairsöz verdim." diyerek istifadan döndüğünün sinyallerini verdi.