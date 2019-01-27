Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası gündemi sarsacak açıklamalar... 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılan Ozan Kabak'ın transferi hakkında konuşan Terim, "Ozan'ın gitmesini istemedim, ihtiyacım olduğunu söyledim ama yönetim satma kararı aldı.
Ya idari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim." diyerek istifadan döndüğünün sinyallerini verdi.
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