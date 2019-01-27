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istifadan dönmüş! "Ya izin verecektim ya gidecektim"

’ın gitmesini istemedim ama yönetim oyuncuyu satma kararı aldı. Yapılacak iki şey vardı, ya izin vermek ya da başka bir şey... ” "O başka bir şeyi yapmayacağıma dair de taraftarına söz verdim. Öyle bir durum artık yaşanmayacak"



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası gündemi sarsacak açıklamalar... 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılan Ozan Kabak'ın transferi hakkında konuşan Terim, "Ozan'ın gitmesini istemedim, ihtiyacım olduğunu söyledim ama yönetim satma kararı aldı.
Ya idari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim." diyerek istifadan döndüğünün sinyallerini verdi.

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