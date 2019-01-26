Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 21 sayı farkla 79-58 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 13. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. kez mağlup oldu.

Maça boyalı pota altından bulduğu basketlerle 4-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 6-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarına doğru savunma sertliğini ön plana çıkaran Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Melli'nin sayılarıyla 6. dakikada molaya 9-6 üstün girdi. Buva'nın basketlerine pota altında Lauvergne ile karşılık veren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı.





İkinci periyot tempolu başladı. Boyalı alanda ve orta mesafe atışlarda etkili olan Fenerbahçe Beko, 13. dakikayı 28-22 önde bitirdi. Sarı-lacivertli ekibin top kayıplarının ardından Buva ve Burak Can Yıldızlı ile peş peşe basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 28-30. Çeyreğin ikinci bölümünde takımlar skor üretmekte zorlanırken sarı-lacivertliler, devreyi 36-32 üstün kapattı.

İkinci yarı karşılıklı üç sayılık basketlerle tempolu başlarken Sloukas'la art arda sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 23. dakikayı 43-38 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, hücumda sayı bulmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Ali Muhammed'in serbest atış isabetleriyle 28. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 38-51. Çeyreğin sonlarına doğru Guduric, Sinan Güler ve Ali Muhammed ile üst üste üç sayılık basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, final periyoduna 15 sayı (60-45) farkla önde girdi.



Fenerbahçe Beko, son çeyrekte oyundan düşen Beşiktaş Sompo Japan karşısında Lauvergne, Sinan Güler ve Datome'nin sayılarıyla 35. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükseltti: 51-73. Kalan sürede farkı bir ara 23 sayıya (79-56) çıkaran sarı-lacivertliler, derbi maçı da 79-58 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Lauvergne 15 sayıyla oynarken Guduric, Sinan Güler ve Datome ise 10'ar sayı üretti.

Beşiktaş Sompo Japan'da ise Buva 19 sayıyla maçın en skoreri oldu.