Fener’den Veiga sürprizi

Ara transfer döneminde yalnızca Sadık Çiftpınar ile Chelsea'nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Palmeiras'ın orta sahadaki yıldızı Raphael Veiga ile de anlaşma sağladığı bildirildi.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Takımıyla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Veiga, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atletico- PR formasıyla çıktığı 48 maçta 9 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. F.Bahçe'nin Raphael Veiga ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Merkez orta saha oyuncusu olan Veiga, çabukluğu ve top tekniği ile dikkat çeken bir oyuncu.
İKİ YÖNLÜ BİR OYUNCU
Raphael Veiga aynı zamanda gol ve asist özelliği de olan bir oyuncu. Orta sahada iki yönlü oyuncu eksikliği çeken Fenerbahçe için önemli bir alternatif olacak.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Takımıyla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Veiga, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atletico- PR formasıyla çıktığı 48 maçta 9 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. F.Bahçe'nin Raphael Veiga ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Merkez orta saha oyuncusu olan Veiga, çabukluğu ve top tekniği ile dikkat çeken bir oyuncu.
İKİ YÖNLÜ BİR OYUNCU
Raphael Veiga aynı zamanda gol ve asist özelliği de olan bir oyuncu. Orta sahada iki yönlü oyuncu eksikliği çeken Fenerbahçe için önemli bir alternatif olacak.
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