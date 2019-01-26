Fener’den Veiga sürprizi

transfer döneminde yalnızcaileoyuncusukadrosuna katanorta sahadaki yıldızıile de anlaşma sağladığı bildirildi.Takımıyla sözleşmesiyılına kadar devam eden, geçtiğimiz sezon kiralık olarakformasıyla çıktığımaçtabir performans sergiledi.ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Merkez orta saha oyuncusu olan, çabukluğu ve top tekniği ile dikkat çeken bir oyuncu.aynı zamanda gol ve asist özelliği de olan bir oyuncu. Orta sahada iki yönlü oyuncu eksikliği çekeniçin önemli bir alternatif olacak.