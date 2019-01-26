Ligde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda da Ümraniye'ye elenmesi bardağı taşırdı... Sarı- Lacivertliler, Ali Koç yönetiminde üst üste facialara imza atarken, bir yandan da 112 yıllık tarihine ihanet ediyor. İstatistikler de yaşanan hüsranı gözler önüne seriyor.
YARIM SEZONDA 12 KEZ!
Fenerbahçe bu sezon 30 resmi maçta tam 12 yenilgi aldı. Oysa ki Kanarya, Koç öncesinde bu yenilgi sayısına 83 maçta ulaşmıştı. Takımın gol istatistikleri de yerlerde!
GOL ORTALAMASI ADETA ERİDİ!
30 maçta 31 gol atabilen Fener'in ortalaması 1.1 oldu... Sezon öncesinde Sarı-Lacivertliler'in lig ortalaması ise 1.77'ydi. Sarı-Lacivertliler'in galibiyet yüzdesinde de sezon öncesine göre büyük düşüş var.
SEZON BAŞI LİGİN EN İYİSİYDİ
Ali Koç döneminde oynadığı 30 resmi maçın sadece 7'si kazanılabildi ve galibiyet ortalaması yüzde 23 oldu. Buna karşın Koç öncesinde Fenerbahçe 60'lık galibiyet yüzdesine sahipti ve bu alanda ligin en iyisiydi.
SAMANDIRA'DA ŞOK PROTESTO
Kadıköy'de yaşanan Ümraniye felaketi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar soluğu Samandıra'da aldı... "Söyle Ali Koç, nedir bu takımın hali" diye tezahürat yapan taraftarlar, Comolli ve futbolculara isyan bayrağını açtı.
SOSYAL MEDYA YANAL&KOÇ'U HEDEF ALDI
Ümraniye faciası sonrasında sosyal medyada gündem Fenerbahçe oldu... Özellikle Ali Koç'un Abdurrahim Albayrak'a, Ersun Yanal'ın da Cocu'ya benzetildiği caps'ler paylaşım rekorları kırdı. Espriler de havada uçuştu.
MOSES OYNAMADAN ŞOK OLDU
F.Bahçe'nin İstanbul'a getirdiği Moses imza atmadan Ümraniye şokunu yaşadı. Nijeryalı yıldız da bu nedenle sosyal medyada esprilerin malzemesi oldu.
YARIM SEZONDA 12 KEZ!
Fenerbahçe bu sezon 30 resmi maçta tam 12 yenilgi aldı. Oysa ki Kanarya, Koç öncesinde bu yenilgi sayısına 83 maçta ulaşmıştı. Takımın gol istatistikleri de yerlerde!
GOL ORTALAMASI ADETA ERİDİ!
30 maçta 31 gol atabilen Fener'in ortalaması 1.1 oldu... Sezon öncesinde Sarı-Lacivertliler'in lig ortalaması ise 1.77'ydi. Sarı-Lacivertliler'in galibiyet yüzdesinde de sezon öncesine göre büyük düşüş var.
SEZON BAŞI LİGİN EN İYİSİYDİ
Ali Koç döneminde oynadığı 30 resmi maçın sadece 7'si kazanılabildi ve galibiyet ortalaması yüzde 23 oldu. Buna karşın Koç öncesinde Fenerbahçe 60'lık galibiyet yüzdesine sahipti ve bu alanda ligin en iyisiydi.
SAMANDIRA'DA ŞOK PROTESTO
Kadıköy'de yaşanan Ümraniye felaketi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar soluğu Samandıra'da aldı... "Söyle Ali Koç, nedir bu takımın hali" diye tezahürat yapan taraftarlar, Comolli ve futbolculara isyan bayrağını açtı.
SOSYAL MEDYA YANAL&KOÇ'U HEDEF ALDI
Ümraniye faciası sonrasında sosyal medyada gündem Fenerbahçe oldu... Özellikle Ali Koç'un Abdurrahim Albayrak'a, Ersun Yanal'ın da Cocu'ya benzetildiği caps'ler paylaşım rekorları kırdı. Espriler de havada uçuştu.
MOSES OYNAMADAN ŞOK OLDU
F.Bahçe'nin İstanbul'a getirdiği Moses imza atmadan Ümraniye şokunu yaşadı. Nijeryalı yıldız da bu nedenle sosyal medyada esprilerin malzemesi oldu.
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