Dorukhan’ın golle imtihanı

Trabzonspor filelerini havalandıran Dorukhan'ın golü, VAR'a takıldı. Kasımpaşa'ya gol attı, yine VAR'a takıldı. Geçen hafta️ Akhisarspor'a gol attı, Beşiktaş maçı hükmen kazandı, gol sayıldı. Dün gece Erzurumspor atağında ayağına çarpan top kendi ağlarını sarstı. Genç yıldız sonrasında beraberlik golünü attı.
- Spor
- 26.01.2019
- Gazete
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