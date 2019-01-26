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’ın golle imtihanı

Dorukhan’ın golle imtihanı
Trabzonspor filelerini havalandıran Dorukhan'ın golü, VAR'a takıldı. 'ya gol attı, yine VAR'a takıldı. Geçen hafta️ Akhisarspor'a gol attı, Beşiktaş maçı hükmen kazandı, gol sayıldı. Dün gece Erzurumspor atağında ayağına çarpan top kendi ağlarını sarstı. Genç yıldız sonrasında beraberlik golünü attı.

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