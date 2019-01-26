Bir yanımız yaprak döker bir yanımız bahar bahçe

Fenerbahçeli taraftarların perşembe gecesi yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damgasını vurdu. Futbol takımı Ümraniye'ye kupadan elenirken THY Eurolegue'in lideri Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 90-75 ile sahardan silince taraftarlar Ahmet Kaya'nın şarkasını paylaştı.
TESELLİ BASKETBOLDA
Şarkı sözleri de Fenerbahçe'nin durumunu adeta gözler önüne seriyordu: Dostum dostum güzel dostum... Bu ne beter çizgidir bu... Bu ne çıldırtan denge... Yaprak döker bir yanımız... Bir yanımız bahar bahçe...
TESELLİ BASKETBOLDA
Şarkı sözleri de Fenerbahçe'nin durumunu adeta gözler önüne seriyordu: Dostum dostum güzel dostum... Bu ne beter çizgidir bu... Bu ne çıldırtan denge... Yaprak döker bir yanımız... Bir yanımız bahar bahçe...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.