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Bir yanımız yaprak döker bir yanımız bahar bahçe

Kupada Ümraniye’ye elenen , Euroleague’de ’u adeta parkeden silince taraftarlar sanal alemde işte bu şarkıyı paylaştı.

Bir yanımız yaprak döker bir yanımız bahar bahçe
Fenerbahçeli taraftarların perşembe gecesi yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damgasını vurdu. takımı Ümraniye'ye kupadan elenirken THY Eurolegue'in lideri Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 90-75 ile sahardan silince taraftarlar Ahmet Kaya'nın şarkasını paylaştı.

TESELLİ BASKETBOLDA
Şarkı sözleri de Fenerbahçe'nin durumunu adeta gözler önüne seriyordu: Dostum dostum güzel dostum... Bu ne beter çizgidir bu... Bu ne çıldırtan denge... Yaprak döker bir yanımız... Bir yanımız bahar bahçe...

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