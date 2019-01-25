Tsitsipas’ı yenen Nadal adını finale yazdırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek finale çıktı. 20 yaşındaki rakibi karşısında maçın başından itibaren baskın bir oyun sergileyen Nadal, 1 saat 46 dakika sonunda sahadan 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) galip ayrıldı.
FENERBAHÇE SOPRON'U DEPLASMANDA DEVİRDİ
Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 yendi. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Hatay BŞB. ise evinde Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 74-66 mağlup etti. Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, deplasmanda Beşiktaş'ı 73-65 yendi. Galatasaray ise DVTK'yi 77-76'lık skorla geçti.
25 SAYI ATAN CEDİ OSMAN KARİYER REKORUNU KIRDI
NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics'e 125-103 mağlup oldu. Cedi karşılaşmada attığı 25 sayı ile NBA'de kişisel sayı rekorunu kırdı. Cedi Osman, 33 dakika parkede kalarak 25 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle oynadı. Cedi attığı 25 sayı ile NBA'de kariyer rekorunu kırdı.
FENERBAHÇE SOPRON'U DEPLASMANDA DEVİRDİ
Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 yendi. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Hatay BŞB. ise evinde Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 74-66 mağlup etti. Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, deplasmanda Beşiktaş'ı 73-65 yendi. Galatasaray ise DVTK'yi 77-76'lık skorla geçti.
25 SAYI ATAN CEDİ OSMAN KARİYER REKORUNU KIRDI
NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics'e 125-103 mağlup oldu. Cedi karşılaşmada attığı 25 sayı ile NBA'de kişisel sayı rekorunu kırdı. Cedi Osman, 33 dakika parkede kalarak 25 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle oynadı. Cedi attığı 25 sayı ile NBA'de kariyer rekorunu kırdı.
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