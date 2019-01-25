Savaştan çıkan yıldız Moses

Fenerbahçe'nin uzun uğraşılar sonucu Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses'in hayatı adeta film gibi. Büyük sıkıntılarla geçen çocukluğu büyük acılarla dolu.
VE ACI HABERİ ALDI...
Babası Papaz olan Victor Moses iç savaş sırasında ailesinin vurulduğunu öğreniyor. Amcası tarafından İngiltere'ye kaçırıldığında sadece 11 yaşındaydı. Bir süre sonra anne babasının öldüğünü öğrenen yıldız futbolcu İngiltere'de koruyucu bir ailenin yanına verildi.
İNGİLİZ VATANDAŞI OLDU
Bu sırada her fırsatta topun peşinde koşan Victor Moses'ın yeteneği farkedilince Crystal Palace'ın altyapısına geçti. Kısa sürede aşama kaydetti. İngiliz vatandaşlığını da aldı. İngiltere U-16, U-17. U-19 ve U-21 takımlarında toplam 25 kez forma giydi. İngiltere U-21 tamımında oynadığı bir maçta oyundan alınmasına kızınca doğup büyüdüğü Nijerya takımının formasını giymeye karar verdi. 38 kez giydiği Nijerya Milli Takım forması altında da 12 gole imza atmayı başardı.
VICTOR MOSES'E NİJERYA'DAN MESAJ
Victor Moses için Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr açıklamalarda bulundu. Rohr, "Kanatlarda artık Kalu, Chukwueze, Iwobi ve Ahmed Musa gibi çok fazla seçeneklerimiz var. Geri dönmek istiyorsa ve performansını yükseltebilirse bu bizim için bir avantajdır" dedi.
VE ACI HABERİ ALDI...
Babası Papaz olan Victor Moses iç savaş sırasında ailesinin vurulduğunu öğreniyor. Amcası tarafından İngiltere'ye kaçırıldığında sadece 11 yaşındaydı. Bir süre sonra anne babasının öldüğünü öğrenen yıldız futbolcu İngiltere'de koruyucu bir ailenin yanına verildi.
İNGİLİZ VATANDAŞI OLDU
Bu sırada her fırsatta topun peşinde koşan Victor Moses'ın yeteneği farkedilince Crystal Palace'ın altyapısına geçti. Kısa sürede aşama kaydetti. İngiliz vatandaşlığını da aldı. İngiltere U-16, U-17. U-19 ve U-21 takımlarında toplam 25 kez forma giydi. İngiltere U-21 tamımında oynadığı bir maçta oyundan alınmasına kızınca doğup büyüdüğü Nijerya takımının formasını giymeye karar verdi. 38 kez giydiği Nijerya Milli Takım forması altında da 12 gole imza atmayı başardı.
VICTOR MOSES'E NİJERYA'DAN MESAJ
Victor Moses için Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr açıklamalarda bulundu. Rohr, "Kanatlarda artık Kalu, Chukwueze, Iwobi ve Ahmed Musa gibi çok fazla seçeneklerimiz var. Geri dönmek istiyorsa ve performansını yükseltebilirse bu bizim için bir avantajdır" dedi.
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