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10’un adı Fener | karşısında kazandı

10’un adı Fener!
TURKISH Airlines Euroleague'in 20. haftasında Beko evinde konuk ettiği karşısında 'lik skorla kazandı ve iç sahadaki muhteşem performansına devam etti. Kanarya, ligdeki 20. maçında 18.galibiyetini aldı. yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Euroleague'de evinde çıktığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

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