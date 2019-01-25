TURKISH Airlines Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Olympiakos karşısında 90-75'lik skorla kazandı ve iç sahadaki muhteşem performansına devam etti. Kanarya, ligdeki 20. maçında 18.galibiyetini aldı. Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Euroleague'de evinde çıktığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve yoluna kayıpsız devam etti.
- Spor
- 25.01.2019
- Gazete
10’un adı Fener | Fenerbahçe Olympiakos karşısında 90-75 kazandı
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