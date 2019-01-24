Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Olympiacos'u konuk eden Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleden 90-75 galip ayrılarak toplamda 18. galibiyetini elde etti ve zirvedeki yerini korudu.
Karşılaşma öncesinde EuroLeague'de aralık ayı MVP'si seçilen Jan Vesely'e ödülünü eski basketbolcumuz Mirsad Türkcan takdim etti.
Karşılaşma öncesinde EuroLeague'de aralık ayı MVP'si seçilen Jan Vesely'e ödülünü eski basketbolcumuz Mirsad Türkcan takdim etti.
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