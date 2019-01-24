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  • 24.01.2019 22:25

, 'u rahat geçti

, Avrupa Ligi'nde evinde Yunan temsilcisi 'u 90-75 mağlup etti.

F.Bahçe Beko rahat kazandı!
EuroLeague 20. hafta maçında Olympiacos'u konuk eden , Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleden 90-75 galip ayrılarak toplamda 18. galibiyetini elde etti ve zirvedeki yerini korudu.



Karşılaşma öncesinde EuroLeague'de aralık ayı MVP'si seçilen Jan Vesely'e ödülünü eski basketbolcumuz Mirsad Türkcan takdim etti.



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