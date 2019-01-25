Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 19. haftası Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ile başlayacak. Karşılaşma öncesi, Beşiktaş 29 puanla 6. sırada, BB Erzurumspor ise 16 puanla 17 .sırada yer alıyor. Küme düşme hattında olan BB Erzurumspor rakibini yenerek üst sıralara tırmanmaya çalışacak. Peki, Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

BURAK YILMAZ VE LJAJİC CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GÖZLER BURAK YILMAZ'DA OLACAK

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

ERZURUMSPOR'DA GÖZLER BEŞİKTAŞ MAÇINA ÇEVRİLDİ

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarının ilk maçında Atiker Konyaspor'a yenildiklerini hatırlatarak, "Geçen hafta kaybettiğimiz maçı Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyoruz." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, evlerinde 2-1 kaybettikleri Atiker Konyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını ancak 25 Ocak Cuma günü oynayacakları Beşiktaş maçına kilitlendiklerini dile getiren Özdilek, "Çok fazla zamanımız yok ve ligin iyi bir takımına karşı oynayacağız. Beşiktaş ligin önemli takımlarından biri, ikinci yarıya galibiyetle başladılar. Kolay maç olmayacak." diye konuştu.

Mehmet Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde herkes herkesi yenebiliyor. Dolayısıyla amacımız orada yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Çok tecrübeli takıma karşı oynayacak olsak da içeride ve dışarıda oyun anlamında çok değişkenlik gösteren takım değiliz. Oyun anlamında sıkıntımız yok ama baştan beri noktayı koymakta sıkıntı yaşıyoruz. Bunu Konyaspor maçında da gördük. Bu sorunla ilgili çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor."

"FİNAL NİTELİĞİNDE 16 MAÇIMIZ VAR"

Takıma yeni katılan oyuncuların Beşiktaş maçı kadrosunda yer alacağını vurgulayan Özdilek, Arsen Khubulov ile Özer Hurmacı'nın rahatsızlığı nedeniyle bu hafta kadroda bulunmayacağını bildirdi.

Özdilek, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki yeni oyuncularımızla ocak ayından bu yana çalışmış olalım ama bu süreci doğru kurgulayamadık. Bütün bunlar sorun olsa da biz geçmişe değil önümüze bakmak zorundayız. Final niteliğinde 16 maçımız var ve alt taraftaki bu mücadelemiz 34. haftaya kadar devam edecek. Her takımda olacağı gibi bizde de ufak tefek dalgalanmalar olacaktır ama inandığımız doğrulardan taviz vermeyerek yolumuza devam edeceğiz. Geçen hafta kaybettiğimiz maçı Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyoruz."

TARAFTARA "KARAMSAR OLMAYIN" ÇAĞRISI

Mavi-beyazlı taraftarlara karamsar olmamaları çağrısında bulunan Mehmet Özdilek, şunları aktardı:

"Hayatımız boyunca karamsar olmadık. Bundan herkes emin olsun ki bu uzun maratonda mücadeleye devam edeceğiz. İnişi çıkışı ben çok yaşadım ama önemli olan sahaya çıktığınız zaman neler yapabileceğinizi göstermek ve oyuncularım da sahada bu mesajı veriyor. Biraz sakin kalmak önemli noktalardan bir tanesi olacak. Ümit ediyorum ki iyi bir başlangıcı Beşiktaş maçıyla yapacağız."

LOKMAN GÖR: "KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Mavi-beyazlıların deneyimli savunma oyuncusu Lokman Gör de ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapamadıklarını belirterek, "Beşiktaş maçı zor deplasman olacak ama Süper Lig'e çıktığımızdan bu yana büyük takımlara karşı çok iyi oynadık. Oraya da kazanmaya gideceğiz, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Gör, şunları kaydetti:

"En kötü bir puan alıp önümüze daha büyük ışıkla bakmak istiyoruz. Önümüzde daha 16 maç var. Bu ligde kalıcı olacağız, bundan hiç şüphem yok. Bu şehir, taraftar ve camiamızın bize inancı yüzde 100. 34. haftanın sonunda ligi 15. sırada bitirirsek kendimizi başarılı göreceğiz çünkü Süper Lig'e yeni çıkmış takımız. Bir şekilde Erzurumspor olarak bu ligde kalıcı olmak istiyoruz."

BURAK YILMAZ 12 YIL SONRA BEŞİKTAŞ FORMASI İLE TARAFTARIN ÖNÜNDE

Beşiktaş'a dönüşü taraftarlar arasında sert tartışmalara ve bölünmelere yol açan Burak Yılmaz, B.B. Erzurumspor maçıyla 12 yıl aradan sonra Siyah-beyazlı forma ile taraftarın önüne çıkacak.

Galatasaray forması giydiği dönemde İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş maçında yaptırdığı penaltıdan dolayı siyah beyazlı taraftarların yıllarca bitmeyen öfkesini alan Burak, geçen sezon sırf bu tepkiler yüzünden Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Ancak Şenol Güneş'in yoğun ısrarlarıyla 1.5 sezon gecikmeli olarak Beşiktaş'a dönen Burak'ın şimdi siyah beyazlı taraftarlarla buluşmasının nasıl gerçekleşeceği büyük merak konusu. Teknik direktör Şenol Güneş'in tam anlamıyla kendi koruması altına aldığı ve her şeyine kefil olduğu Burak, ilk olarak geçen hafta deplasmanda oynanan Akhisarspor maçında deplasman tribününü dolduran Beşiktaş taraftarlarından bir kısmının tepkisini gördü. Tepki gösteren gruba geri kalan taraftarlar tezahüratla müdahale etse de; Burak haricindeki tüm futbolcuların tribüne çağrılması, maç öncesine damga vuran en önemli olay oldu.

TARAFTAR GRUPLARI ERZURUMSPOR MAÇINDA NE YAPACAK?

Şimdi; Cuma akşamı oynanacak B.B. Erzurumspor maçında 40 bin taraftarın Burak'a nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Aslında Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz ve taraftarların arasını bulmak için Şenol Güneş'in de içinde olduğu çalışmaları geçen haftadan bu yana yapıyor. Çarşı Grubu'nun ve tribün liderlerinin geçen hafta Ümraniye'de antrenmana alınarak takımla buluşturulması ve Şenol Güneş ile istişarede bulunmaları buna en canlı örnek. Burak'ı istemediklerini daha önceki dönemlerde net bir şekilde açıklayan Çarşı Grubu'nun, artık resmi olarak Beşiktaş'ın oyuncusu olan ve formasını giyen Burak için, Erzurumspor maçında olumsuz bir tezahürat yapmayı düşünmediği ve sadece takımı destekleyici tezahüratlar yapma kararı aldığı gelen bilgiler arasında. Burak'ın tribünlere çağrılıp çağrılmayacağı da ancak maç öncesinde belli olacak. Taraftar gruplarının bazılarının çağırmama bazılarının da açık bir şekilde destek verme eğiliminde olduğu hafta boyunca konuşulan konulardan ve hangisinin gerçekleşeceği maç öncesi belli olacak.

YÖNETİMİN DÜŞÜNCESİ: 'BÖLÜNME TAKIMA ZARAR VERİR'

Burak Yılmaz kanadında ise sakin bir bekleyiş var. Beşiktaş'a gelirken her türlü tepkiye hazır olduğunu ve bunu göğüsleyeceğini söyleyen golcü oyuncunun tek düşüncesi Erzurumspor maçında gol veya goller atarak takımına 3 puan kazandırmak. Beşiktaş yönetimi de Burak için çok büyük çapta tepki olacağını sanmıyor. Yönetim, şampiyonluk yarışının verildiği bir ortamda, oyunculara bireysel olarak verilecek tepkilerin ve tribünde yaşanacak bölünmelerin takıma çok büyük zarar vereceğini düşünüyor ve tüm taraftarı sadece Beşiktaş'ı desteklemeye çağırıyor. Siyah beyazlı yönetimin maçtan önce de bu yönde mesajlar yayınlaması bekleniyor.