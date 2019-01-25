Göksel Gümüşdağ açıkladı: Fenerbahçe, Adebayor için...

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da yayımlanan Gündem Futbol'da, Adebayor'un Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin Togolu golcüyü ara transferde kadrosuna katmak için Başakşehir'e teklif yaptığı haberleri hakkında konuşan Gümüşdağ, "Adebayor'un başka kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor" dedi.