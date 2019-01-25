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  • 25.01.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 17:44

açıkladı: , Adebayor için...

Başkanı , Adebayor'un 'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ açıkladı: Fenerbahçe, Adebayor için...

Kulübü Başkanı , TRT Spor'da yayımlanan Gündem Futbol'da, Adebayor'un 'ye transfer olacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin Togolu golcüyü ara transferde kadrosuna katmak için Başakşehir'e teklif yaptığı haberleri hakkında konuşan Gümüşdağ, "Adebayor'un başka kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor" dedi.

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