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  • 25.01.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 17:19

, ini resmen açıkladı

, İngiliz ekibi 'de forma giyen ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştığını açıkladı.

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