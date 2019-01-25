Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe, Victor Moses transferini resmen açıkladı. Fenerbahçe, Chelsea'den Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu. 'Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz! FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'
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