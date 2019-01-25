Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Yanal, "Hem oyuncumuz, hem biz, hem camiamız, hem yönetimimiz hep beraber el ele verip buradan çıkacağız" diye konuştu.
TAKVİYELERİ BEKLİYOR
Tecrübeli teknik adam, "Her Fenerbahçe sevdalısı gibi üzgün ve kırgınız. En kısa zamanda takviyelerle sahada yer alacak bir konuma gelmemiz gerekiyor" dedi.
TAKVİYELERİ BEKLİYOR
Tecrübeli teknik adam, "Her Fenerbahçe sevdalısı gibi üzgün ve kırgınız. En kısa zamanda takviyelerle sahada yer alacak bir konuma gelmemiz gerekiyor" dedi.
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