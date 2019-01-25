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  • 25.01.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 15:33

'de şoku

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniye ile karşılaşan 'de şoku yaşanıyor. Maçın 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun en az 1 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

'ye sezon başında FC Zürih'ten transfer olan 'den kötü haber geldi. Ümraniye ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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