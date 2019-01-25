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uzatmada yıktı

Kasımpaşa uzatmada yıktı
ZİRAAT 'nda Kasımpaşa, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Alanyaspor'u dün uzatmalarda 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'da 113. dakikada Tarkan Serbest penaltı noktası üzerinden yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi. Karşılaşmanın 59. dakikasında 'dan Josue Sa gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Paşa, 1 saat eksik oynadı.

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