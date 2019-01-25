Kasımpaşa uzatmada yıktı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Alanyaspor'u dün uzatmalarda 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'da 113. dakikada Tarkan Serbest penaltı noktası üzerinden yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Kasımpaşa'dan Josue Sa gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Paşa, 1 saat eksik oynadı.
- Spor
- 25.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.