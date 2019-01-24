Trabzonspor kupada tam gaz... Bordo- Mavililer ilk maçta evinde 2-1 yendiği Balıkesirspor'u dün de deplasmanda 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. 32. dakikada sağdan kullanılan kornerde Hüseyin aşırttı, arka direkte Novak golü attı ve Trabzon 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip 2 dakika sonra Steve Beleck ile karşılık verdi: 1-1.
EKUBAN'IN ŞUTU DİREKTE
İkinci yarıda Trabzon çok üstün oynadı. 58'de Ekuban'ın şutu direkten döndü. 59'da Ibanez ortaladı, Abdülkadir Parmak kafayla golü attı: 1-2. 89. dakikada yine Ibanez'in asistinde genç Abdülkadir topu ağlara yolladı ve Trabzon 3-1'lik galibiyetle turladı.
EKUBAN'IN ŞUTU DİREKTE
İkinci yarıda Trabzon çok üstün oynadı. 58'de Ekuban'ın şutu direkten döndü. 59'da Ibanez ortaladı, Abdülkadir Parmak kafayla golü attı: 1-2. 89. dakikada yine Ibanez'in asistinde genç Abdülkadir topu ağlara yolladı ve Trabzon 3-1'lik galibiyetle turladı.
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