Fenerbahçe OPET, Avrupa'da dolu dizgin

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Romanya temsilcisi C.S.M. Bucuresti'yi setlerini 25-18, 25-19, 25-22 önde tamamladığı maçta 3-0 kazanarak 3'te 3 yaptı. Maçın MVP'si Kübalı oyuncu Melissa Vargas oldu. Fenerbahçe Opet başantrenörü Zoran Terzic, rahatsızlığı sebebiyle karşılaşmayı İstatistik Antrenörü Masası'ndan takip etti.

Fenerbahçe Opet maça; Ana Antonijevic, Fatma Yıldırım, Melissa Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Samantha Bricio, Eda Erdem Dündar altısı ve libero Melis Yılmaz ile başladı.

Konuk ekibin sayısıyla başlayan mücadelede iyi servis atan Fenerbahçe Beko, hücum silahı Vargas'la da etkili hücumlar yaptı ve Eda, Bricio, Bahar ve Antonijevic'in de sayı katkılarıyla skor avantajını setin sonuna kadar elinde bulundurarak seti 25-18 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette 9-5 geri düşen sarı lacivertliler, Vargas'ın sayısıyla Romanya temsilcisinin serisini kırdı ve Bricio ile de farkı 2 sayıya indirdi: 7-9. Bricio'nun etkili servisleriyle 12-12'de eşitlenen mücadelede karşılıklı kaçırılan servislerle dengeli oyun sürdü: 18-18. Mücadelenin devamında Fenerbahçe Opet, Bricio ve Vargas'la 2 sayılık avantaj yakalayınca konuk ekipten mola geldi: 20-18. Mola dönüşü iyi savunmanın yanı sıra Vargas'la etkili hücumlar yapan temsilcimiz, seti 25-19 önde bitirdi.

Üçüncü sete de iyi başlayan Fenerbahçe Opet, skoru 4-1 yapınca Romanya temsilcisinden erken mola geldi. Moladan da Vargas'ın sayısıyla dönen sarı lacivertliler, kalan bölümde de avantajını sürdürdü ve seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

SALON: Burhan Felek



HAKEMLER: Michail Themelis (Yunanistan), Roy Bensimon (İsrail)



FENERBAHÇE OPET: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antanovic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz)



CSM BÜKREŞ: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Kodola, Sobo (Inoue, Hashimoto)



SETLER: 25-18, 25-19, 25-22



SÜRE: 69 dakika (20, 23, 26)