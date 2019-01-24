TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Eljif Elmas'ın cezasında indirime gitti.