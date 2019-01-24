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  • 24.01.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 18:25

'ndan F.Bahçe'ye müjdeli haber! ...

, Ümraniyespor maçında gören ve 2 maç ceza alan 'ın cezasını 1 maça indirdi. maçında rakibine tükürerek 4 maç ceza alan Diagne'nin cezası ise onandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Eljif Elmas'ın cezasında indirime gitti.

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