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'a bir kötü haber de ’dan

G.Saray Nijeryalı yıldızın bonservisini almayı düşünüyor... Ancak ve ’dan dört kulüp de için devreye girdi.

Bir kötü haber de Onyekuru’dan
Cimbom sezon sonunda Nijeryalı futbolcu Onyekuru'nun bonservisini almayı planlıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in gelecek sezon da kadroda düşündüğü Onyekuru için gelen haberler Sarı-Kırmızılı yönetimin keyfinin kaçmasına neden oldu. İtalya ve İspanya'dan 4 kulübün yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz kulübü Everton'la temasa geçtiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Everton'ın gelen teklifleri incelediği ancak henüz bir karar vermediği ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Bu arada 'nun 'da kalmak istediği ve bu düşüncesini hem he yönetime aktardığı ortaya çıktı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Onyekuru'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi. Nijeryalı yıldız için G.Saray Yönetimi devreye girecek.

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