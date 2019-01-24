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: Sürprize yer yok!

Yanal dünkü idman öncesi, “Ümraniye ile ilk maç kazaydı. Başka sürpriz olmasın. Kupa bizim için önemli. Erken gol istiyorum” dedi.

Sürprize yer yok!
dün yaptığı antrenmanla 'ndaki Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. 'hde 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti. Antrenman öncesi futbolcularıyla özel bir toplantı yapan teknik patron , "Ümraniye ile oynadığımız ilk maç kazaydı. Böyle düşünüyorum. Ama başka sürpriz olmasın. Kupa bizim için önemli. Baskı ile birlikte erken gol istiyorum" dedi. Fenerbahçe'nin sahaya Volkan, Şener, Sadık, Skrtel, İsmail, Jailson, Ayew, M.Ekici, Benzia, Valbuena ve Slimani 11'i ile çıkması bekleniyor.

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