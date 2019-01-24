Fenerbahçe dün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'hde 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti. Antrenman öncesi futbolcularıyla özel bir toplantı yapan teknik patron Ersun Yanal, "Ümraniye ile oynadığımız ilk maç kazaydı. Böyle düşünüyorum. Ama başka sürpriz olmasın. Kupa bizim için önemli. Baskı ile birlikte erken gol istiyorum" dedi. Fenerbahçe'nin sahaya Volkan, Şener, Sadık, Skrtel, İsmail, Jailson, Ayew, M.Ekici, Benzia, Valbuena ve Slimani 11'i ile çıkması bekleniyor.
- Spor
- 24.01.2019
- Gazete
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