Başkan Ali Koç ilk kez PFDK’da

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hakemlerine yönelik olarak "Ön yargılı hakemliğe son verilmelidir" başlığıyla önceki gün bir açıklama yapmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, bu açıklama nedeniyle Fenerbahçe ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ali Koç ilk kez PFDK'lık oldu.