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Taraftar patlaması!

’un geçen sezon 20 bin 138 olan seyirci ortalaması 30 bine ulaştı. Passolig sahibi taraftar ise 250 bini aştı.

Taraftar patlaması!
2018/19 sezonu Bordo-Mavili taraftarların tribüne akın ettiği sezon oldu. Geçtiğimiz sezon seyirci ortalaması 20.138 olan Trabzonspor, bu sezon kendi evinde oynadığı lig maçlarında 30 bin seyirci ortalamasına yaklaştı. Seyirci rekoru ise 36 bin 920 ile 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçında gerçekleşti.

250 BİN PASSOLİG
Bir önemli rakam da Passolig'den geldi. Bordo mavili ekibi destekleyerek Passolig Kart alan taraftar sayısı 250 bini aşmış durumda.

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