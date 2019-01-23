Taraftar patlaması!

2018/19 sezonu Bordo-Mavili taraftarların tribüne akın ettiği sezon oldu. Geçtiğimiz sezon seyirci ortalaması 20.138 olan Trabzonspor, bu sezon kendi evinde oynadığı lig maçlarında 30 bin seyirci ortalamasına yaklaştı. Seyirci rekoru ise 36 bin 920 ile 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçında gerçekleşti.



250 BİN PASSOLİG

Bir önemli rakam da Passolig'den geldi. Bordo mavili ekibi destekleyerek Passolig Kart alan taraftar sayısı 250 bini aşmış durumda.