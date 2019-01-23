Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic, bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine girdi. Quaresma'nın ayrılık iddialarının ardından Halilovic Beşiktaş'a önerildi. İtalyan basını Milan formasıyla Serie A'da hiç şans bulamayan ve toplam 3 resmi maçta sahaya çıkabilen 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun sezon sununa kadar Beşiktaş'a kiralanacağını iddia etti. Satış opsiyonu için ise bir yorum yapılmadı.