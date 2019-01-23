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'ta Halilovic sesleri

basını ’ın Halilovic’i sezon sonuna kadar ’a kiralayacağını yazdı.

Yine yeniden Halilovic
Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic, bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine girdi. Quaresma'nın ayrılık iddialarının ardından Halilovic Beşiktaş'a önerildi. İtalyan basını Milan formasıyla Serie A'da hiç şans bulamayan ve toplam 3 resmi maçta sahaya çıkabilen 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun sezon sununa kadar Beşiktaş'a kiralanacağını iddia etti. Satış opsiyonu için ise bir yorum yapılmadı.

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