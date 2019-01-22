Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.

Uçakta Sala dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...