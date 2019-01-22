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  • 22.01.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 12:08

Son dakika: 'li 'yı taşıyan uçak kayboldu! Düştü mü?

Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'e rekor bir transfer ücreti ile transfer olan 'yı, İngiltere'ye taşıyan uçak kayboldu. Sala'yı taşıyan uçakla üzerinde irtibatın kaybedildiği belirtiliyor.

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak radardan kayboldu!

Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu 'yı taşıyan uçak üzerinde kayboldu.

Uçakta Sala dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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