Son dakika gelişmesine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Senegalli golcü Demba Ba'yı transfer etti. Bu transferin ardından Adebayor'un Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.
Son dakika gelişmesine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Senegalli golcü Demba Ba'yı transfer etti. Bu transferin ardından Adebayor'un Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.
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