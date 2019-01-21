Galatasaray, Semih Kaya'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın geçici transferi için kulübü Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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