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  • 21.01.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 17:46

Galatasaray, Semih Kaya'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Sparta Prag'dan Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Galatasaray yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın geçici transferi için kulübü Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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