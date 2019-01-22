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Fener'in bahtı kara | 1-1

20. dakikada ’nun süper golüyle öne geçen Sarı-Lacivertli ekip, ikinci devrede adeta frene bastı. Üst üste fırsatlar kaçıran Bursa Aytaç ile skoru 1-1 yaptı. Yanal 3. maçından da galibiyet çıkaramadı.

Fener'in bahtı kara
Fener'e gülmek yok... Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan Kanarya, ikinci devrenin ilk maçında Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ersun Yanal'ın ekibi averajla düşme hattından çıktı. 8'de Mehmet Ekici'nin köşe vuruşunda Soldado'nun vuruşunu Umut Meraş çizgiden çıkarttı.



SOLDADO'DAN HARİKA BİR VOLE
20. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topu Soldado mükemmel vole ile ağlara gönderdi ve Fenerbahçe öne geçti: 0-1. 45. dakikada Soldado'nun yakın mesafeden şutu kaleye paralel olarak gitti.

MUHAMMED GEÇİT VERMEDİ
49. dakikada Mehmet Ekici'nin uzaktan şutunu kaleci Muhammed kurtardı. 50. dakikada Umut Nayır'ın kafa vuruşu dışarı gitti. 79. dakikada Valbuena'nın frikiğini Muhammed köşeden çıkardı.



ÜST ÜSTE MÜTHİŞ FIRSATLAR
80'de önce Yusuf'un gole giden şutunu Hasan Ali çıkardı. Ardından Umut Nayır'ın kafa vuruşu direği yaladı. 90'da Aytaç Kara'ın kafa vuruşu ağlara gitti ve maç 1-1 bitti.

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