Fener'in bahtı kara

'e gülmek yok...'de ilk yarıyıtamamlayan, ikinci devrenin ilk maçında'la deplasmandaberabere kaldı.'ın ekibidüşme hattından çıktı. 8'de'nin köşe vuruşunda'nun vuruşunuçizgiden çıkarttı.dakikada'nın sağ kanattan ortaladığı topumükemmel vole ile ağlara gönderdi veöne geçti:. 45. dakikada'nun yakın mesafeden şutu kaleye paralel olarak gitti.dakikada'nin uzaktanşutunu kalecikurtardı.50. dakikada'ın kafa vuruşudışarı gitti. 79. dakikada'nınfrikiğiniköşeden çıkardı.de önce'un gole giden şutunuçıkardı. Ardından'ın kafa vuruşu direği yaladı. 90'da'ın kafa vuruşu ağlara gitti ve maçbitti.