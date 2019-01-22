Galatasaray forvet transferinde bitirici darbeye hazırlanıyor... Sarı-Kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Dubai'ye giderek Alan Carvalho'nun işini bitirdi. Brezilyalı yıldızın kulübü Guangzhou Evegrande ile de görüşen ikili tüm pürüzleri giderdi ve bu transferde mutlu sona ulaştı.
GÖZTEPE ÖNÜNDE OYNAYACAK
Alan Carvalho'nun en geç yarın İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Brezilyalı futbolcunun Göztepe karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
2'NCİ GOLCÜ YA PATO YA TETTEH
Albayrak ve Hanedar Abu Dabi'ye de geçerek burada Pato için Tianjin Tianhai kulübünün yetkilileriyle görüşecek. Ayrıca Sparta Prag'lı Tetteh için de görüşmelerini sürdüren yönetim 2 golcüden 1'ini alacak.
GÖZTEPE ÖNÜNDE OYNAYACAK
Alan Carvalho'nun en geç yarın İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Brezilyalı futbolcunun Göztepe karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
2'NCİ GOLCÜ YA PATO YA TETTEH
Albayrak ve Hanedar Abu Dabi'ye de geçerek burada Pato için Tianjin Tianhai kulübünün yetkilileriyle görüşecek. Ayrıca Sparta Prag'lı Tetteh için de görüşmelerini sürdüren yönetim 2 golcüden 1'ini alacak.
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