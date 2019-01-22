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Cimbom'dan harekatı! cepte...

’ye giden G.Saraylı yöneticiler ’yu bitirdi. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Pato ve Tetteh için de girişimlerini sürdürüyor.

Dubai harekatı
Galatasaray forvet inde bitirici darbeye hazırlanıyor... Sarı-Kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Dubai'ye giderek Alan Carvalho'nun işini bitirdi. Brezilyalı yıldızın kulübü Guangzhou Evegrande ile de görüşen ikili tüm pürüzleri giderdi ve bu transferde mutlu sona ulaştı.



GÖZTEPE ÖNÜNDE OYNAYACAK
Alan Carvalho'nun en geç yarın 'a getirilmesi planlanıyor. Bu oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Brezilyalı futbolcunun karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.



2'NCİ GOLCÜ YA PATO YA TETTEH
Albayrak ve Hanedar 'ye de geçerek burada Pato için Tianjin Tianhai kulübünün yetkilileriyle görüşecek. Ayrıca 'lı Tetteh için de görüşmelerini sürdüren yönetim 2 golcüden 1'ini alacak.

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