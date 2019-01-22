Bu nasıl bir atama?

Trabzonspor ile Başakşehir maçındaki hakem skandalından MHK da nasibini aldı... Bordo- Mavililer'in Beşiktaş deplasmanında oynadığı maçta da çok kritik hatalara imza atan Halil Umut Meler'in sanki ödüllendirilir gibi Başakşehir sınavında da düdük çalması kafaları karıştırdı. Sosyal medyada, "MHK bu atamayı yaparken ne düşünüyor" ifadesi kullanıldı.