yarının ilk maçına çıkacak olanyönetim önemli bir transferin eşiğine geldi.yönetim yarın büyük bir ihtimallekanat oyuncusutransferini kamuoyuna açıklayacak. Kulübe yakın kaynaklar açıklamanın bugün de yapılabileceğini ifade ediyorlar.ile anlaşanmenajeriile bazı pürüzleride çözdüğü öğrenildi.Sözleşme satın almaopsiyonluyıl kiralamaşeklinde olacak.aradakararını iletmedenönce çubukluformayı daha öncegiyen vatandaşlarıveile birgörüşme yaptığı da ortayaçıktı.hakkında olumlu referanslar alansonrasında olumlu kararını menajerine iletti.yaşındakidışındaformaları da giymişti.