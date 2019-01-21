Bugün 2. yarının ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim önemli bir transferin eşiğine geldi. Sarı- Lacivertli yönetim yarın büyük bir ihtimalle Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'ın transferini kamuoyuna açıklayacak. Kulübe yakın kaynaklar açıklamanın bugün de yapılabileceğini ifade ediyorlar.
1.5 YILLIĞINA KİRALANACAK
Chelsea ile anlaşan Fenerbahçe'de Comolli'nin Moses'in menajeri ile bazı pürüzleri de çözdüğü öğrenildi. Sözleşme satın alma opsiyonlu 1.5 yıl kiralama şeklinde olacak.
YOBO&EMENİKE'Yİ ARADI
Bu arada Victor Moses'in kararını iletmeden önce çubuklu formayı daha önce giyen vatandaşları Emmanuel Emenike ve Josepf Yobo ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.
HARİKA BİR KARİYERİ VAR...
F.Bahçe hakkında olumlu referanslar alan Moses, sonrasında olumlu kararını menajerine iletti. 28 yaşındaki Moses, Chelsea dışında Liverpool, West Ham, Stoke City ve C.Palace formaları da giymişti.
1.5 YILLIĞINA KİRALANACAK
Chelsea ile anlaşan Fenerbahçe'de Comolli'nin Moses'in menajeri ile bazı pürüzleri de çözdüğü öğrenildi. Sözleşme satın alma opsiyonlu 1.5 yıl kiralama şeklinde olacak.
YOBO&EMENİKE'Yİ ARADI
Bu arada Victor Moses'in kararını iletmeden önce çubuklu formayı daha önce giyen vatandaşları Emmanuel Emenike ve Josepf Yobo ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.
HARİKA BİR KARİYERİ VAR...
F.Bahçe hakkında olumlu referanslar alan Moses, sonrasında olumlu kararını menajerine iletti. 28 yaşındaki Moses, Chelsea dışında Liverpool, West Ham, Stoke City ve C.Palace formaları da giymişti.
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