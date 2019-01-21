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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 08:42

da All Star maçını izledi

dün çocukları ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şölenini yerinde takip etti. TBF Başkanı 'nun eşlik ettiği Albayrak'a basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti da iki çocuğu ile birlikte Tahincioğlu All Star organizasyonuna geldi. Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nun girişinde Türkiye Federasyonu Başkanı tarafından karşılandı.

Etkinlikleri Türkoğlu ile birlikte yaklaşık dört saat takip eden izleyen Albayrak, smaç yarışmasının ardından salondan ayrıldı. Basketbolseverler de All Star'a büyük ilgi gösterdi. Salon erken saatlerde dolarken, aileler çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla keyifli bir gün geçirdiler.

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