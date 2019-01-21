Boluspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak. İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Bolu'da oynanacak maç 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Atv kanalından canlı olarak yaynlanacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

TERİM'İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak.

KUPADA ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Boluspor ile Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turundaki maçların programı şöyle:

Yarın:

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

23 Ocak Çarşamba:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 Ocak Perşembe:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

29 Ocak Perşembe:

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)