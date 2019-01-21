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'in yerine N’Koudou

Fransız gazetesi ’ın ’in yerine Tottenham’da oynayan N’Koudou’yu kiralamak istediğini yazdı. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde hiçbir maçta forma giyemedi.

Babel'in yerine N’koudou
Babel'i Fulham'a satan Beşiktaş için Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe bir iddia ortaya attı. Haberde Beşiktaş'ın Babel'in yerine Tottenham'da oynayan N'Koudou için harekete geçtiği iddia edildi. Beşiktaş'ın bu oyuncu için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

TOTTENHAM'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun kadroda düşünmediği isimler arasında olan Fransız futbolcunun daha önce de Fenerbahçe ve G.Saray'a önerildiği iddia ediliyordu.



GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLECEK
N'Koudou 2016- 2017 sezonunun başında Marsilya'dan 11 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ın Fransız star için görüşmelerini bu hafta da sürdüreceği ortaya çıktı.

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