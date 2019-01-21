Babel'in yerine N’koudou

'a sataniçin'nın önde gelen gazetesibir iddia ortaya attı. Haberdeın'in yerine'da oynayaniçin harekete geçtiği iddia edildi.'ın bu oyuncu içinkulübüne kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.'nunkadroda düşünmediğiisimlerarasında olanfutbolcunun dahaönce deve'a önerildiğiiddia ediliyordu.sezonunun başındadankarşılığında'a transfer olmuştu.'ınstar için görüşmelerini bu hafta da sürdüreceği ortaya çıktı.