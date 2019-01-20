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'da 20 milyonluk doping!

Yönetimi, bugünkü maçı öncesi futbolcularına 20 milyonluk ödeme yaptı..

20 milyonluk doping!
Trabzon'da bugün sezonun kırılma maçı oynanacak. Trabzonspor evinde lider Başakşehir ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde Bordo-Mavili Yönetim, futbolcularına 20 milyon liralık ödeme yaptı. maçına oyuncuların daha rahat bir şekilde çıkması için bu ödemeyi gerçekleştiren yönetim zorlu karşılaşma için de ayrıca F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray ile oynanan maçlarda uygulanan prim sistemini devreye soktu. Rize maçı galibiyet primleri de oyunculara dağıtıldı.

Yunus Emre SEL

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