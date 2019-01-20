Trabzon'da bugün sezonun kırılma maçı oynanacak. Trabzonspor evinde lider Başakşehir ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde Bordo-Mavili Yönetim, futbolcularına 20 milyon liralık ödeme yaptı. Başakşehir maçına oyuncuların daha rahat bir şekilde çıkması için bu ödemeyi gerçekleştiren yönetim zorlu karşılaşma için de ayrıca F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray ile oynanan maçlarda uygulanan prim sistemini devreye soktu. Rize maçı galibiyet primleri de oyunculara dağıtıldı.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.