Taraftar transferin hesabını Albayrak’tan sordu

Galatasaray taraftarları, bekledikleri santrfor transferinin henüz gerçekleşmemesine tepki gösterdi. Sarı- kırmızılı taraftarlar, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tuttu. Galatasaray sezon başında Gomis'i sattıktan sonra Eren'i de kadro dışı bırakmıştı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e ise tezahüratlarla destek verdi.
- Spor
- 20.01.2019
- Gazete
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