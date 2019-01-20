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Taraftar in hesabını Albayrak’tan sordu

Santrfor i gerçekleşmeyince Stadı “Abdurrahim transfer nerede?” diye inledi.

Taraftar transferin hesabını Albayrak’tan sordu
Galatasaray taraftarları, bekledikleri santrfor inin henüz gerçekleşmemesine tepki gösterdi. Sarı- kırmızılı taraftarlar, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tuttu. Galatasaray sezon başında Gomis'i sattıktan sonra Eren'i de kadro dışı bırakmıştı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e ise tezahüratlarla destek verdi.

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