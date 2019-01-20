Sinan gümüş’e Krasnodar talip oldu

Ankaragücü karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran Galatasaraylı Sinan Gümüş için kısa bir süre önce Rus ekibi Krasnodar'ın transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. Ankaragücü maçındaki oyunu ile yıldızlaşan golcü futbolcu için gelen teklif ise teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla reddedildi. Öte yandan Galatasaray yönetiminin bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e yeni mukavele önereceği öğrenildi.
- Spor
- 20.01.2019
- Gazete
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