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Sinan gümüş’e Krasnodar talip oldu
Ankaragücü karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran için kısa bir süre önce Rus ekibi 'ın transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. Ankaragücü maçındaki oyunu ile yıldızlaşan golcü futbolcu için gelen teklif ise teknik direktör 'in kararıyla reddedildi. Öte yandan Galatasaray yönetiminin bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e yeni mukavele önereceği öğrenildi.

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