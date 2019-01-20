Fener Bursa’ya bileniyor

Fenerbahçe yarın Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile devam ettirdi. 1.5 saat süren çalışma salonda başlayıp açık sahada bitti. Tempolu geçen çalışmada futbolcuların neşesinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp karayoluyla Bursa'ya hareket edecek.