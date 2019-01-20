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Fener ’ya bileniyor

F.Bahçe’de maçının hazırlıkları devam etti. 1.5 saat sürne tempolu çalışmada futbolcuların morali oldukça yerindeydi.

Fener Bursa’ya bileniyor
Fenerbahçe yarın Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile devam ettirdi. 1.5 saat süren çalışma salonda başlayıp açık sahada bitti. Tempolu geçen çalışmada futbolcuların neşesinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp karayoluyla Bursa'ya hareket edecek.

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