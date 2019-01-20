Ben koştum siz de koşun!

ilk yarıda kötü gidişatı nedeniylefutbolcularadestek vermekamacıylakoşandünyöneticiler ve futbolcularlabir araya geldi.karşılayanlar arasındateknik direktörda vardı.konuşan, "Çokheyecanlıyım. Doğma büyümeçok seviyorum.Koşugün sürdü. Biz taraftarlarbirlik olursak, bizinanırsak herkes inanır.inanır" dedi.