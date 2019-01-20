Ben koştum siz de koşun!

Fenerbahçe'nin ilk yarıda kötü gidişatı nedeniyle Sarı-Lacivertli futbolculara destek vermek amacıyla İzmir'den İstanbul'a koşan Rıza Martaş, dün Can Bartu Tesisleri'nde yöneticiler ve futbolcularla bir araya geldi. Rıza Martaş'ı karşılayanlar arasında teknik direktör Ersun Yanal da vardı. FB TV'ye konuşan Rıza Martaş, "Çok heyecanlıyım. Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Koşu 59 gün sürdü. Biz taraftarlar birlik olursak, biz inanırsak herkes inanır. Fenerbahçe inanır" dedi.
- Spor
- 20.01.2019
- Gazete
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