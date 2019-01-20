Belhanda’dan Pinto’ya tükürük

Cimbom'un Ankaragücü ile oynadığı maçta Pinto'nun Feghouli'ye faul yapması sonrası rakibine tüküren Belhanda, hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Faslı oyuncu böylelikle cezalı duruma düştü. Belhanda Cimbom'un haftaya Göztepe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
- Spor
- 20.01.2019
- Gazete
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