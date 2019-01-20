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Rakibine tüküren ve gören Faslı cezalı duruma düştü.

Belhanda’dan Pinto’ya tükürük
Cimbom'un Ankaragücü ile oynadığı maçta 'nun Feghouli'ye faul yapması sonrası rakibine tüküren , hakem Alper Ulusoy tarafından la cezalandırıldı. Faslı oyuncu böylelikle cezalı duruma düştü. Belhanda Cimbom'un haftaya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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