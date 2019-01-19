Larin: Burak’tan çok şey öğreneceğim

Larin maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kanadalı forvet, "Önemli bir maçtı ve takım olarak iyi oynadık. Oyuna girdikten sonra bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık. Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var" dedi.
- Spor
- 19.01.2019
- Gazete
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