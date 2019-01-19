Haydı bakalım! Bunu da saymayın

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Akhisar deplasmanında attığı harika golün ardından sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. İşte Dorukhan için yapılan bazı yorumlar... Gol attı 'VAR' dediler. Bir daha attı ofsayt dediler. Haydi bunu da saymayın... Tolgay'ın 4 sezonda attığı golü yarım sezonda attı... Dorukhan bu sezon böyle oynasın 20 milyon Euro eder... Ben bu golleri daha önce Pirlo'dan görürdüm... Dorukhan bu sefer golü VAR'a YOK'a bırakmadı... Bak çocuk! Tek umudumuz sensin. Böyle devam et...
- Spor
- 19.01.2019
- Gazete
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