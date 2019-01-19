Haydı bakalım! Bunu da saymayın

deplasmanında attığı harikagolün ardından sosyal medyada ençok konuşulan isim oldu. İşteiçin yapılan bazı yorumlar...Tolgay'ın 4 sezonda attığıgolü yarım sezonda attı...Ben bu golleri dahaönce Pirlo'dan görürdüm...Bak çocuk! Tek umudumuzsensin. Böyle devam et...