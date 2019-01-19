Galatasaray'da Eder seferi

Sarı-kırmızılı ekip, menajerlerin teklif ettiği Portekizli golcü Eder için Rus takımıyla görüşmelere başladı. Satın alma opsiyonu da alınarak kiralanması gündemde.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 03:27:22 Güncelleme: 07:56:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





