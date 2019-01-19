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Galatasaray'da Eder seferi

Sarı-kırmızılı ekip, menajerlerin teklif ettiği Portekizli golcü Eder için Rus takımıyla görüşmelere başladı. Satın alma opsiyonu da alınarak kiralanması gündemde.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 03:27:22 Güncelleme: 07:56:54
Galatasaray'da Eder seferi

Galatasaray'da ana gündem forvet... Gomis'in satılması, Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından ikinci yarıya golcüsüz girme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılı ekip, temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray'da Eder seferi

Gündeme giren son isim ise Lokomotiv Moskova'da forma giyen 'Eder' diye anılan Lopes...

Galatasaray'da Eder seferi

Yönetimin, menajerler tarafından kulübe önerilen oyuncular arasında yer alan Portekizli futbolcu için Rus ekiyle görüşmelere başladığı bildirildi.

Galatasaray'da Eder seferi

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Lille'den Rusya'ya transfer olan Eder'in kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da Eder seferi

Teknik heyetin de onay verdiği oyuncu için Lokomotiv'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi.

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