Galatasaray'ın yeni transferi Florya'da!

Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından 3. transferini de yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki stoperin, Ankaragücü maçının kadrosunda yer alması için yoğun çaba sarfediliyor.
Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 202 resmi maçta forma giymiş ve 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olmuştu.
BİP Spor'un haberine göre; Semih Kaya'ya 6 aylık 700 bin € maaş ücreti verilirken, Prag'a ücret ödenmeyecek.
SON 5 SENEDE 13 FARKLI SAKATLIK YAŞADI
27 yaşındaki savunma oyuncusu 2014'ten bu yana 13 farklı sakatlık yaşadı. Metatars kırığı ve adale yırtığı gibi sakatlıkları sık yaşayan Semih, son 4 sezonda yaklaşık 50 maç kaçırdı.
2 SEZONDA 21 MAÇ
Semih Kaya, Sparta Prag'ın bu sezon oynadığı 24 resmi maçın 12'sinde forma giyebildi. Tecrübeli futbolcu, 6 Ekim'den bu yana resmi maça çıkmadı. Semih Kaya geçen sezon da uzun süre sakatlıklarla boğuşmuş ve takımın oynadığı 36 resmi karşılaşmanın sadece 9'unde yer alabilmişti.
Sarı-kırmızılılar, Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki stoperin, Ankaragücü maçının kadrosunda yer alması için yoğun çaba sarfediliyor.
Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 202 resmi maçta forma giymiş ve 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olmuştu.
BİP Spor'un haberine göre; Semih Kaya'ya 6 aylık 700 bin € maaş ücreti verilirken, Prag'a ücret ödenmeyecek.
SON 5 SENEDE 13 FARKLI SAKATLIK YAŞADI
27 yaşındaki savunma oyuncusu 2014'ten bu yana 13 farklı sakatlık yaşadı. Metatars kırığı ve adale yırtığı gibi sakatlıkları sık yaşayan Semih, son 4 sezonda yaklaşık 50 maç kaçırdı.
2 SEZONDA 21 MAÇ
Semih Kaya, Sparta Prag'ın bu sezon oynadığı 24 resmi maçın 12'sinde forma giyebildi. Tecrübeli futbolcu, 6 Ekim'den bu yana resmi maça çıkmadı. Semih Kaya geçen sezon da uzun süre sakatlıklarla boğuşmuş ve takımın oynadığı 36 resmi karşılaşmanın sadece 9'unde yer alabilmişti.
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