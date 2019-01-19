Milli yıldızımız mücadelenin henüz 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Cengiz Ünder'in yerine oyuna El Shaarawy dahil oldu.
Milli yıldızımız mücadelenin henüz 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Cengiz Ünder'in yerine oyuna El Shaarawy dahil oldu.
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