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  • 19.01.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 17:53

Son dakika: sakatlandı

Serie A'da ile Torino'nun karşı karşıya geldiği maçta, , Roma-Torino karşılaşmasının 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Şok gelişme! Cengiz Ünder...

Milli yıldızımız mücadelenin henüz 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

'in yerine oyuna El Shaarawy dahil oldu.

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